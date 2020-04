Dávam Matovičovi rok ....

... nejvýš dva. Parafráza známej vety z ešte známejšieho filmu mi napadla bezprostredne po voľbách pri pohľade na víťaznú zostavu a ich predvolebné sľuby. Spomenie si vôbec ešte niekto v týchto dňoch na parlametné voľby 2020 ?

Veď tehotenský príspevok od 4. mesiaca tehotenstva by vyšiel na 50 miliónov ročne, bezplatná doprava dôchodcov v MHD na 200 miliónov ročne, 24 tisíc bytov ročne asi na 1000 miliónov ročne, nezadávali dôveru v zodpovedné hospodárenie novej vládnej garnitúry. Vo svetle dnešných dní si už len tak pre pobavenie pripomeňme, že tieto požiadavky mali byť nevyhnutnou podmienkou sľubujúcich pre ich vstup do vlády. Nuž, vládu máme, počkajme si na jej programové vyhlásenie a uvidíme, koľko z týchto požiadavok sa doň prepracuje.

Prirodzene tieto populistické sľuby neboli jedinou a snáď ani najväčšou príčinou pochybností o pevnosti formujúcej sa vládnej koalície. Konfrontačný formát politky vedený hlavným predstaviteľom víťazného hnutia tiež zadával dôvody na obavy o pevnosť a trvácnosť akýchkoľvek politických zväzkov jeho hnutia s inými politickými subjektmi.

Podľa titulku to zo začiatku vyzeralo, že koalícia má tak najviac dva roky, no odvtedy Igor Matovič poriadne šliapol na plyn a na koniec dvojročnej cesty sa môžeme dostať oveľa, oveľa skôr. Keď pominieme jeho prejavy nespokojnosti so samostatnými prejavmi iných názorov svojich koaličných partnerov a najnovšie potrebu pred kamerami oznámiť príchod slovenského testu na koronavírus verejnosti ešte skôr, ako to oznámil svojmu ministrovi zdravotníctva, tak verejne prezentovaný nápad "blackout-u" je rozhodne vrchol jeho tvorivosti na poli slovenskej politiky.

Budem radšej používať výraz "lockdown", ktorý dosť presnejšie vystihuje prezentovaný plán zamknúť doma všetkých, ktorí neobsluhujú jadrové elektrárne alebo nie sú súčasťou potravinového reťazca v zmysle ich participácie na dodávkach potravín pre pospolitý ľud. Asi ešte zdravotnícki pracovníci by sa mohli vyhnúť zamknutiu a asi aj policajti a asi aj vojaci a asi aj iní dôležití ľudia. Mám nutkavý dojem, že aj politici, aspoň tí niektorí by sa zamknutiu vyhli patriac do tej poslednej menovanej skupiny.

To mi pripomína už sprofanovaný výrok týchto dní : "...všetci sme na jednej lodi...". Pred štyrmi rokmi reprezentanti vládnej koalície "... prijímali výsledky volieb a svoje funkcie s pokorou ..." ešte aspoň pol roka po voľbách. Som zvedavý, ako dlho budeme "... všetci na jednej lodi ..." po týchto voľbách. V spojitosti s okolnosťami tak trochu dúfam, že nie veľmi dlho. A samozrejme, natíska sa aj spresniť situáciu tých ktorých lodných pasažierov na tejto lodi.

Mnohí sú na tej lodi zamknutí v podpalubí v tretej triede - spomeňme si na film Titanic počas potápania lode a máme predstavu o tejto situácii. Sú to tí, čo prišli o zdroj príjmu, nemajú žiadne finančné rezervy a naše zákony im znemožňujú vysporiadať sa s touto situáciou rozumným spôsobom. Čakajú na almužnu od štátu, ktorá príde nejakým komplikovaným administratívnym opatrením. Iróniou bude, keď štát na zabezpečnie týchto opatrení zamestná ďaľších štátnych zamestnancov, ale to už dosť odbočujem.

Zatiaľ čo iní s dostatočným finančným vankúšom sa slnia na palube a v štátom vynútenej zaháľke čakajú, kedy búrka prehrmí. To zamknutie v tretej triede je už vlastne aj fyzicky naplánované - lockdown - takže paralela bude dokonalá. Všetko tu už raz bolo. A keď si Titanic pretočíme na finále, môžeme zhliadnuť neveselú predpoveď blížiacich sa udalostí, keď tí z prvej triedy nasadnú do záchranných člnov a tí zamknutí, keď sa im náhodou podarí dostať sa z podpalubia, sa po vyjdení na palubu budú musieť poruvať o tých zopár voľných miest.

O nezmyselnosti lockdownu sa už stihlo popísať viac než dosť a ťažko je už niečo nové pridať. Veď sen nášho premiéra o prekvitajúcej oáze zdravia a prosperity uprostred hnijúcej chorej Európy je vzhľadom na previazanosť slovenskej ekonomiky natoľko bizarný až sa človek pýta, či to niekto takúto predstavu naozaj môže mať čo len ako sen. A to ešte ani nie je celkom jasné, či tento sen je dobrý alebo nočná mora. Sen o vykynožení hnusoby za 3 týždne, keď nášmu vzoru, mestu Wu-chan, sa to nepodarilo ani za 9 týždňov a to podľa legendy tam ľudí aj zaklincovali v byte, aby určite nikam nešli, a následnom zmŕtvychvstaní Slovenska ako Fénix z popola ? OMG! WTF?, alebo, pre anglicky indisponovaných, po slovensky OMB! ČŤJ? Som veľmi znepokojený, že takéto sny má premiér našej krajiny majúci dosť odhodlania splniť svoje sny.

Taký ľahší nácvik lockdownu náš všetkých čaká už od dnes, takže pripravte si občianske preukazy, potvrdenia o zamestnaní v inom okrese, potvrdenia o starostlivosti o zverenú osobu, originály kúpnych zmlúv k nehnuteľnostiam či výpisy z obchodného registra a potvrdenie a nažívaní v spoločnej domácnosti, najlepšie overené notárom alebo notárkou (aby som sa priživil na terminológii jednej zabudnutej strany) s overenými kópiami, ktoré budete odovzdávať policajno-vojenským hliadkam postupne tak, ako vás budú zastavovať. Pokiaľ tieto potvrdenia nemáte, môžete si ich dať vyhotoviť, ale aby ste vôbec mohli ísť dať si ich vyhotoviť, musíte ich najprv mať. Hlava XXII ako vyšitá. Asi sme naozaj vo vojne.

Ten ostatný odstavec bol len taká nadsádzka, neverte všetkému čo tam je nahoaxované, možno tie potvrdenia nakoniec ani vôbec nemusia byť notársky overené a možno dokonca môžu byť aj staršie ako 3 mesiace, neviem presne, ale v každom prípade ...

.... Veľa šťastia !