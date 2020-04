Cena života

V poslednom čase počúvame stále dokola, že ľudský život má nevyčísliteľnú hodnotu a preto sú všetky opatrenia na jeho záchranu oprávnené a neoddiskutovateľné. Pozrime sa na to trochu bližšie.

Premisu o nevyčísliteľnej hodnote ľudského života by mimochodom mal pán premiér pripomenúť svojmu ministrovi zdravotníctva Krajčimu. Na nedávnej tlačovej besede sa novinárka opýtala ministra otázku netýkajúcu sa korona vírusu, ale osudu tých štyroch malých detí do 2 rokov, ktoré potrebujú podať liek za 2 milióny aby im zachránil život. Reakcia ministra sa niesla v intenciách : jeden z nich je už taký starší, a má takmer 2 roky, a sa mu stav zhrošil, a je mu (ministrovi) to veľmi ľúto, aká chroba ho postihla, a .... ešte niekoľko podobných vyhýbavých viet, z ktorých som nadobudol dojem, že štát váha so zaplatením za životy týchto detí.

Absolútne to nemám pánovi ministrovi za zlé, pretože on v skutočnosti chápe celkovú zdravotnú aj ľudskú situáciu a asi sa už zmieril s tým, že ako lekár a ani ako minister nemôže zachrániť všetkých. Možno by to mohol objasniť aj niektorým svojim spolupracovníkom. Priznám, že neviem v akom stave je tento problém teraz, akosi za z médií vytratil. Zaujímavé na ňom je hlavne to vyčíslenie sumy za ľudský život ku ktorému sa ešte vrátim.

Ale poďme k tej cene za život čase COVID-19. Náklady vlády na opatrenia proti pandémii môžeme rozdeliť na dve časti: transfery od vlády ľuďom, ako kompenzácia za nič nerobenie a na druhej strane samotné straty z nič nerobenia. Ak si niekto myslí, že vlastne jedny kompenzujú druhé a by sa mali zarátať len raz nech ďalej ani nečíta prosím, je to preňho márnením času. Tie transfery od vlády boli pred časom rozpočtovou radou odhadnuté pre variant trvania opatrení počas dvoch mesiacov na 3400 miliónov. To asi aj odpovedá novším odhadom na 1500 miliónov mesačne. Nechajme optimisticky trvanie dva mesiace ako takú strednú cestu, nie nesmejte sa. Náklady v druhej skupine budú minimálne v takej istej výške, veď predsa nebude vláda preplácať ľuďom viac, ako naozaj stratia. Spolu sa tak náklady na opatrenia spôsobené pandémiou COVID-19 dajú odhadnúť na 6800 miliónov, a to rozhodne je skôr taký dolný odhad.

Poďme teraz na druhú stranu rovnice, koľko ľudských životov za tieto peniaze zachránime. Ak by u nás malo nastať druhé COVIDové Taliansko, ale našimi opatreniami by sme tomu absolútne zabránili, tak by sme mohli odhadnúť počet zachránených, teda tých, ktorí by inak zomreli ale nezomrú, pomerne ku počtu obyvateľov na 3000. Možno by niekto chcel tento odhad navýšiť, berme však do úvahy, že momentálne v 60 miliónovom Taliansku je približne 18 tisíc úmrtí spojených s COVID-19, čo odpovedá 1500 úmrtiam na 5 miliónovom Slovensku. V tomto svetle mi 3000 úmrtí na Slovensku príde ako veľmi rozumné horné ohraničenie.

Jednoduchým delením, na čo nepotrebujeme ani Sulíkom obľúbený Excel, prídeme na cenu za jeden život viac ako 2 milióny € .

Je to veľa ? Je to málo ? To nie je teraz podstatné. Na to bude existovať veľa názorov a nechcem tu polemizovať so žiadnym z nich. Čo podstatné je, je to, čo táto cena znamená pre bežného zarábajúceho človeka, pretože len títo tu budú platiť. Tých je na Slovensku asi 2 milióny, takže celková záchrana vyjde každého pracujúceho na 3400€ čo značí približne 300€ mesačne pre každého pracujúceho po dobu jedného roku do ďalšej chrípkovej epidémie. Polovicu z tejto sumy zaplatíme formou nedostatku nevyrobeného tovaru - pokles HDP. Druhá polovica bude dlh, ktorý by sme mali zaplatiť. Sú extrémne názory niektorých socialistických politikov, že spoločný dlh platiť netreba, leba najbližšia vojna ho vymaže (v diskussi so Sulíkom to tvrdila nejaká nemecká politička), ja by som bol radšej, keby sme sa dlhov týmto spôsobom nezbavovali. Takže na zaplatenie by vláda musela zaviesť paušálnu daň vo výške 150€ mesačne pre každého pracujúceho, alebo zvýšiť daň z príjmu z 19 na 30%. Zvládnu to všetci, aj tí z minimálnou mzdou ? Sú tieto náklady OK ?

Zaujímavé sa mi ešte vidí, že za adresnú záchranu konkrétnych štyroch ľudských životov Slovensko nie je veľmi ochotné zaplatiť 2 milióny za lieky a prehadzuje si problém ako horúci zemiak už dlhší čas. Ale za potenciálnu záchranu anonymných 3000 ľudí, ktorí by možno ani nezomreli, je ochotné zaplatiť aj omnoho viac. Slovami klasika :

Hmm, to mi nevychádza .....