Čo nám Matovič tají ?

Kto si už spomenie na predvolebné sľuby ? Veď od volieb už uplynul mesiac. Pripomeniem len, že jednou z hlavných myšlienok víťaza volieb bolo, aby všetky dôležité rozhodnutia vlády podliehali hodnoteniu Útvaru hodnoty za peniaze.

Ako to dopadlo ? Zaujímalo by ma, kde je takáto analýza súčasných opatrení vlády. Prečo ja utajená ? Čo sa v nej píše ? Uzatvorené obchody, reštaurácie, kiná, športoviská, to sú vládne opatrenia a určite nie sú lacné. Takže by sme logicky mali očakávať analýzu Útvaru hodnoty za peniaze. Isteže, tieto opatrenia boli prijaté už predchádzajúcou vládou a terajšia vláda je tu ešte len krátko, avšak, terajšia vláda opatrenia tej predchádzajúcej ešte sprísnila. A stačilo pritom iniciovať tvorbu takejto analýzy krátko po menovaní vlády a za mesiac tu už nejaká analýza mohla byť. Veď by ju nemusel robiť premiér osobne. Stačili by jednoduché odpovede na otázky : Akú hodnotu prinášajú tieto opatrenia ? Za akú cenu ? A čo tak hodnotenie plánovaného lockdownu ? Ten by koľko stál a akú hodnotu by sme zaň dostali ? Tu je šťastie, že sa pravdepodobne od tohoto šialeného plánu v tichosti ustupuje.

"Ale veď tu ide o život, peniaze musia ísť bokom ...", napadlo asi mnohých. Aj o tom by sa dalo diskutovať, pointa je však inde. Pointa je poukázať na predvolebné sľuby zabudnuté do týždňa od volieb, ako je už v našich končinách zvykom.

"Situácia je vážna, nie je čas na nejaké analýzy ..." ja jedna z ďalších oprávnených námietok. A nebolo to tak vždy ? Že situácia bola vážna a bolo treba konať ? Napríklad s trinástymi dôchodkami ? Situácia bola taká vážna, že sa prijali raketovo aj s podporou vtedajšej opozície.

Irony OFF. V skutočnosti žiadnu podobnú analýzu neočakávam, pretože sa podľa mňa ani nedá urobiť a to nielen preto, že na jednej strane ohodnotiť každý jeden zachránený život je "mission impossible", ale aj na druhej strane odhadnúť všetky náklady aktuálnych vládnych opatrení, ako finančné tak psychické, je asi ešte oveľa ťažšie. A tak Útvaru hodnoty za peniaze ostane len výskum na heureka.sk, kde by mohli kontrolovať, či sa kancelárske potreby alebo rúška nedajú kúpiť lacnejšie než ako to práve chce urobiť nejaký štátny úrad.

Čerstvejšou informáciou, ktorej sa už dosť venujú aj novinári, je Matovičove posolstvo: "O otváraní ekonomiky budú rozhodovať epidemiológovia a infektológovia", ktoré trochu osvetľuje prinajmenej nezvyklé až bizarné riadenie procesov v Matovičovj vláde. Ako by asi mohol zodpovedný epidemiológ rozhodnúť ? Pohľad epidemiológa je jasný: "Pandémia nesmie prejsť". A to sa dá najlepšie dosiahnuť totálnou izoláciou jedincov, najlepšie formou ako v Matrix-e. Samostatné bunky pre jedného človeka, ktorému sa živiny budú posielať nejakým dezinfikovaným potrubím. A držať ho tam celý jeho život, aby sa nešírili žiadne choroby. To je epidemiologický ideál, kde sa infekčné choroby jednoducho nemôžu šíriť. Pochybujem, že sa dá navrhnúť lepší systém z epidemiologického pohľadu. A pokiaľ nám naozaj ide o záchranu ľudských životov za každú cenu, tak je potrebné zvážiť aj to, že na obyčajnú chrípku zomiera na Slovensku za posledné roky priemerne 1500 ľudí ročne. Títo všetci by sa dali zachrániť, keby štát pristupoval k ochrane svojich občanov epidemiologicky zodpovedne a pozatváral ich jednotlivo do väzenských ciel, čím by ich oddelil od seba a vírus chrípky by nemal šancu. Podľa súčasnej situácie sa zdá, že zatiaľ epidemiológovia nemali až také veľké slovo pri riadení štátu, ale, ako sa vraví : Dočkaj času ako hus klasu; čo nebolo môže byť. Toľko na margo štátnej ochrany pre ľudí.

Áno, už počujem: "Čo je to za blbosť, to si žiadny epidemiológ nemôže myslieť". Nuž, asi si to naozaj žiaden ani nemyslí, pretože väčšina epidemiológov sú ľudia a automaticky zohľadňujú aj iný, ľudský pohľad na danú problematiku. Chápu, že takýto systém by sa nedal v praxi udržať. Dajte im ale moc rozhodovať, ako im dal náš premiér, a zároveň pocit viny za každého nakazeného a môžu sa aspoň pokúsiť takémuto systému priblížiť.

Našťastie sa zatiaľ epidemiológovia držia na uzde a vymysleli len obmedzenia typu jeden zákazník na 25m2. Prečo 25 ? Prečo nie 20, alebo prečo nie 50 ? Aká epidemiologická funkcia bola optimalizovaná ? Pracoval na nej aj IZP so svojimi modelmi ? Je tá funkcia známa ? Aj táto je tajná ? Nikde nebola zverejnená, ale sa ani nikto na ňu nepýtal. Alebo snáď ide len o to, že máme 5 prstov na ruke a plocha sa počíta 5x5 a to je 25, a to je také pekné číslo, hotovo. Norma vypočítaná jednoducho, priamočiaro a pochopiteľne.

Smutnejšou stránkou tohto rozhodnutia o právomociach epidemiológov je fakt, že Matovičovi nejde o obyčajných ľudí, ale o HDP. Vplyv epidemiológov a absenciu vplyvu ekonómov na otváranie maloobchodu odôvodnil minimálnym vplyvom tejto činnosti na HDP. Nie je teda pre neho podstatná zamestnanosť, nie je preňho podstatné, aby si ľudia mohli zarobiť nejaké peniaze hoc aj predávaním "botov" (ako vraví sám premiér, ktorý výrokom "..chce si kúpiť nové boty..." asi myslel robotov, chat-botov, web-botov alebo možno niečo botanické ....), aby si mohli kúpiť jedlo, ale podstatná je maximalizácia HDP.

Samozrejme, automobilky tvoria veľkú časť HDP s malým počtom zamestnancov, ale obchody zamestnávajú veľa obyčajných ľudí, ktorí svoj tovar predávajú iným obyčajným ľuďom, čo prináša prospech všetkým. A všetkým týmto obyčajným ľuďom vodca Obyčajných ľudí odkazuje :

"Málo predávate, mále zarábate, ani sa neoplatí vás pustiť do roboty, zostaňte doma a radšej buďte zdraví !".

Reakcie ostatných politikov boli prekvapujúco potešiteľne dosť nesúhlasné, keď vlastne všetci ostatní tvrdili, že o otváraní obchodov by mala rozhodovať podstatne rozmanitejšia skupina odborníkov zložená aj zo zástupcov iných odborov. Šokujúca bola pre mňa aj reakcia ministra financií Hegera, ktorý si prvý krát od ani nepamätám dovolil nesúhlasiť s Matovičom a poukázal na množstvo ľudí zamestnaných v maloobchode a na vplyv zatvorených obchodov na zamestnanosť teraz aj v blízkej budúcnosti. Trochu mi ešte chýbal dôraz na deľbu práce v komplikovanom súkolí ekonomiky, keď zákazom predaja sme de facto zakázali aj vyrábať to, čo sa predáva a netvárme sa, že jediné čo na Slovensku vyrábame sú volkswageny pre Nemcov, ako je nám podsúvané. A títo výrobcovia sú teda tiež postihnutí zákazom predaja.

Dobrou správou je, že pán premiér už otváranie maloobchodov nevidí ako blúznenie, ale len ako zbytočné z ekonomického hľadiska. Stačí, keď mu poopravia to ekonomické hľadisko a možno sa v dohľadnom čase dočkáme aj uvoľnenia reštrikcií.