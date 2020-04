Zrušme stravné lístky !

ozýva sa z vládnych kruhov, ale aj zo stránok SME. Prirodzene táto socialistická anomália nikdy nemala ani existovať a už je najvyšší čas na jej zrušenie.

Zvláštna mena chabo konkurujúca euru, za ktorú je možné si kúpiť len obmedzené tovary respektíve služby. Zabezpečujúca jedno teplé denne pre pracujúceho človeka. Pričom nezriedka je vidieť zákazníkov v supermarkete platiť za nákup stravnými lístkami . Ako je to možné ? Odkiaľ mali tie lístky, keď ich mali minúť za teplé jedlo ? Kde urobili súdruhovia z NDR chybu ? Je asi aj zbytočné znovu rozoberať zbytočnosť a neúčelnosť týchto papierikov, ktoré majú vychovať z pracujúceho človeka uvedomelú bytosť, ktorá bude chápať, že keď je hladná, má sa najesť.

Ozývajú sa však hlasy, že súčasný vládny návrh zavádzajúci pre zamestnanca možnosť výberu medzi stravnými lístkami a hotovosťou nie je dobrý. Táto možnosť by vraj značne skomplikovala informačné systémy zamestnávateľov a ochudobnila by paletu benefitov pre zamestnancov.

Čo sa týka benefitov pre zamestnancov, možnosť voľby medzi peniazmi a stravnými lístkami je skôr rozšírením benefitov a nie ich obmedzením. Emitenti stravných lístkov pochopiteľne vedia, že každý si zvolí peniaze a ich podnikanie tým speje ku koncu.

Ohľadom informačných systémov, myslím, že náš parlament je zdrojov oveľa väčších komplikácií v tejto oblasti, než akási nová možnosť voľby pre zamestnanca.

Je však veľmi jednoduché zohľadniť túto námietku a vyjsť jej v ústrety jemnou úpravou vládneho návrhu. Zamestnávateľ vôbec nebude účtovať stravné lístky. Žiadna možnosť voľby evidovaná zamestnávateľom. Žiadne komplikované zmeny informačných systémov. Zamestnávateľ bude zamestnancovi priplácať za každý obed počas pracovného dňa nezdanenou a nezodvodnenou sumou, lebo o to ide v prvom rade, 2,50€ (alebo inou sumou vypočítanou podľa terajších zákonov ako náklad zamestnávateľa na jeden lístok) a zamestnanec si bude môcť ísť sám kúpiť stravný lístok ku emitentovi, aký bude chcieť. Vyberie si emitenta aj hodnotu stravného lístku. Informačné systémy zamestnávateľov sa tým zjednodušia, mierne sa zmenia účtovné informačné systémy emitentov stravných lístkov v zmysle možnosti zakúpenia stravného lístka aj fyzickou osobou, nepodnikateľom.

V praxi táto zmena asi nakoniec ani nebude potrebná, veď ktorý človek pri zdravom rozume by si kúpil lístok v hodnote 4€ a zaplatil zaňho 4,12€ a ešte by ho mohol minúť len nejakým regulovaným spôsobom v reštaurácii alebo v supermakete za pečivo ?

Nezanedbateľným benefitom zrušenia povinnosti poskytovania stravných lístkov zamestnancom je aj normalizácia reštauračného trhu. Málo zákazníkov si uvedomuje, že za lístok v hodnote 4€ reštaurácia dostane späť možno len 3,80€ a sú s nimi spojené aj administratívne náklady. Povinnosť zamestnávateľov vydávať lístky, zvyšuje množstvo lístkov v obehu a teda aj odkrajuje z trhu teplých jedál a núti reštaurácie k akceptácii platieb stravnými lístkami, inak by prišli o zákazníkov. Ak by sa táto povinnosť zrušila, zamestnanci by ju aj pravdepodobne hojne využívali, tak pri poklese počtu stravných lístkov v obehu by klesla aj nevyhnutnosť umožniť platbu stravným lístkom. Príjem reštaurácií by sa zvýšil, zákazníci by si mohli vybrať ľubovoľnú reštauráciu akceptujúcu €, teda naozaj ľubovoľnú a všetkým by bolo lepšie až na majiteľov spoločností emitujúcich stravné lístky.

Prenesme teda možnosť voľby priamo na zamestnanca, ktorý bude svojimi peniazmi hlasovať o tom, čo si kúpi, či teplé jedlo alebo stravné lístky.

Blaho všetkých je snáď nad blahom niekoľkých.