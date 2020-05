Zatvorme v nedeľu aj kostoly

nielen obchody. Veď štát musí ochrániť tých najslabších. Do diskusie dnešných dní sa dostala ochrana predavačiek pred prácou v nedeľu, ale štát sa tu nesmie zastaviť. Musí chrániť všetkých.

Ohľadom ochrany predavačiek pred prácou v nedeľu sa už zoširoka diskutuje, dokonca aj pán premiér to považuje za dobrý nápad. Umožniť ľuďom tráviť nedeľu s rodinou, alebo v prírode, alebo oboje. Je však potrebné ochrániť podstatne viacej ľudí, ktorí sú nekresťansky vykorisťovaní svojimi šéfmi a nútení pracovať aj v nedeľu. Takže, akonáhle prijmeme myšlienku, že štát má chrániť ľudí pred nedeľnou prácou a umožniť im tráviť nedeľu s rodinou v prírode, farári slúžiaci nedeľné omše sú hneď prví, ktorým štát musí podať pomocnú ruku.

Veď títo nešťastníci musia nedeľu čo nedeľu tráviť celý deň v kostole. Slúžia často aj dve, možno aj viacej omší za jeden deň a domov sa dostávajú často až neskoro večer. Príroda a rodina, to si v nedeľu veľmi neužijú, pokiaľ by snáď rodina za nimi neprišla do kostola. Ale viete si predstaviť, že by za predavačkami chodila ich rodina v nedeľu do supermarketu, na miesto výkonu ich práce a tam by ich pri práci vyrušovala ? Takéto konanie určite nie je v nikoho záujme.

Zavrime teda v nedeľu kostoly, aby si aj títo dobrí ľudia mohli dopriať to, čo sa bude ponúkať predavačkám, teda voľná nedeľa. Veď omše môžu odslúžiť aj v pondelok, alebo stredu, alebo piatok, času tam majú dosť.

Niekto by mohol namietať, že väčšina z nich aj tak nemá žiadnu rodinu, takže nie je potrebné, aby mali v nedeľu voľno. Avšak tento fakt by nás nemal zastaviť a štát by ho nemal používať ako svoje alibi pre nekonanie v tejto veci. Parafrázujúc dialóg zo známeho filmu s náboženskou tématikou “Život Briana” : “Aj keď niekto nemá rodinu, musí mať právo tráviť s ňou nedeľu” . Niečo na spôsob premisy platnej v slobodnej demokratickej spoločnosti : “Aj keď niekto nemá vlastný názor, má právo ho mať” .

A stále je tu príroda, kam by sa naši duchovní mohli na nedeľu uchýliť, ukryť pred ruchom svojej obce a nabrať nových síl do ďalšieho pracovného týždňa.

Iný by mohol namietať, že duchovní vlastne aj chcú slúžiť omše v nedeľu a to celkom dobrovoľne, že to aj sami potvrdia. Nemali by sme byť takí naivní a štát by mal prehliadnuť túto situáciu, keď je jasné, že toto farári musia tvrdiť bez ohľadu na skutočnosť. Veď si len predstavte, čo by urobil jeho nadriadený, biskup ale niekto podobný, keby mu nejaký odvážny farár oznámil, že chce v nedeľu voľno, že už nebude v nedeľu slúžiť žiadne omše. Že má kopec detí a chce s nimi chodiť do prírody. No, asi by sa biskup nepotešil a je možné, že by sa takého nespoľahlivého farára aj nejako zbavil, minimálne preložením na nejakú faru “pri majáku na Aljaške”, ďaleko od rodiny. A túto reakciu určite predpokladá aj samotný farár a preto sa nikdy nemôže verejne prihlásiť ku myšlienke voľných nedieľ pre všetkých duchovných.

Navyše sú títo duchovní diskriminovaní nielen v nedeľu, ale aj inom čase a to je čas Vianoc. Vtedy slúžia omše aj na Štedrý deň, aj na Prvý sviatok vianočný a mám taký pocit, že aj na Nový rok, ba dokonca aj mimo Vianoc slúžia omše počas iných štátom uznaných sviatkov ako je Veľká noc, Cyril a Metod, počas ktorých už existujúca legislatíva prísne zakazuje predavačkám pracovať. Z nejakého dôvodu sa zabudlo na týchto vykorisťovaných, ktorí po tieto dni pracujú azda ešte viacej, ako vo všedný deň.

Toto musí štát zaraziť a ochrániť aj túto skupinu občanov, ktorí z pochopiteľných dôvodov sa sami na odpor nikdy nezmôžu. A kostoly je teda potrebné zavrieť aj cez Vianoce a všetky ostatné štátne sviatky, keď obchody už zavreté sú. Spravodlivosť pre všetkých.

A to som sa ešte nedostal ku finančnému ohodnoteniu farárov, ktoré je vraj mimoriadne nízke, na úrovni minimálnej mzdy. Zaujímalo by ma, či aspoň dostávajú štátom priznané príplatky za prácu v nedeľu a dúfam, že tieto im nie sú legislatívne alebo inak špekulatívne odňaté. Vyzývam preto zodpovedných na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, aby urobili kontroly týchto príplatkov. Je tiež možné, že sa de-facto zamestnávatelia snažia zbaviť tohto bremena tým, že s duchovným neuzavrú pracovnú zmluvu podľa Zákonníka práce, ale nejakú služobnú zmluvu, kde je duchovný vedený ako slobodné povolanie, napriek tomu, že je od neho požadovaná práca v presnom čase na presnom mieste a aj popis požadovanej práce je určite veľmi presný, čo napĺňa podstatu závislej práce. Tieto pracovno právne vzťahy by asi tiež mal štát prekontrolovať, veď ochrana jeho občanov je na prvom mieste. Je teda možné, že na tejto nedeľnej práci parazitujú ich zamestnávatelia aj týmto spôsobom.

PS: Ak niekomu prišli tieto nápady ako somariny, nečudujem sa, aj mne tak pripadajú. Chcem len upozorniť, že priamo logicky vyplývajú zo základnej výrokovej a predikátovej logiky ku ktorej sme pridali výrok o potrebe štátnej ochrany pred nedeľnou prácou.

PSS: Keď ku pravdivým výrokom pridáme nový neoverený výrok a logicky nám z toho všetkého vyjde hlúposť, jedná sa o vykonanie dôkazu sporom, dôkazu, že ten pridaný neoverený výrok je tiež hlúposť.

Tak už nechám na čitateľa, nech si vytvorí obraz o danej problematike štátnej ochrany a mojom názore naň.