Poslanci OĽANO - Poslanci na jedno použitie.

V ostatných voľbách sa do parlamentu dostalo mnoho nových tvárí na kandidátke OĽANO a mnohí z nich netušia, že OĽANO a jeho rozhodujúci členovia ich majú len za jednorazový toaletný papier a po použití ich z parlamentu vyhodia.

Igor Matovič, pretože predpokladám, že je to jeho myšlienka, rozhodol, že pri zostavovaní kandidátky OĽANO do volieb stávajúci poslanci za túto stranu automaticky pôjdu na koniec kandidátky pre nasledujúce volebné obdobie a je ich úlohou počínať si počas výkonu funkcie poslanca tak, aby motivovali voličov dať im preferenčný hlas. Zatiaľ to vyzerá racionálne a spravodlivo.

Avšak problém je, že počet krúžkov od jedného voliča je obmedzený na 4. To stále vyzerá ako celkom dosť, veď pri 720tisíc hlasoch ide o 2,88milióna krúžkov, čo je priemerne 19tisíc krúžkov pre každého poslanca. Ale, nie všetci voliči toto svoje krúžkovacie právo využijú a rozhodne nebudú rozkladať svoje hlasy rovnomerne po kandidátke. To ani nie je veľmi ľahko možné, ale hlavne by to negovalo význam preferenčných hlasov. Tie majú za úlohu práve preferovať kandidátov podľa osobných preferencií voličov.

Ako teda to krúžkovanie vyzerá v praxi ?

Na koniec kandidátky sa postaví Igor Matovič a farizejsky bude tvrdiť, že sa uvidí, či mu dajú ľudia dôveru. Ako tá dôvera dopadla v ostatných voľbách ? OĽANO dostalo niečo cez 1,6 milióna krúžkov, čiže minimálne 400 tisíc voličov krúžkovalo. Igor Matovič sám prekvapujúco získal skoro 500 tisíc krúžkov, čo nám minimálny počet krúžkujúcich posúva na ten pol milión. Čo znamená, že niektorí krúžkujúci voliči nevyužili všetky 4 krúžky a krúžkovali možno len Igora Matoviča. Taktiež sa dá povedať, že od takmer každého krúžkujúceho získal jeden krúžok, čím znížil šancu ostatných kandidátov. Bolo to fér ? Nebolo ? V budúcich voľbách sa dá očakávať podobný výsledok, veď kto by volil OĽANO a nevolil Igora Matoviča ?

Teda krúžkujúci volič asi dá hlas Igorovi Matovičovi a potom ešte komu ? Určite si nájde niekoľko favoritov z mediálne známych tvárí OĽANO. Keďže týchto je len zopár, dá sa predpokladať, že títo dostanú podstatnú časť krúžkov a že celkový počet prekrúžkovaných poslancov bude asi toľko, ako bolo v týchto voľbách 13, možno 16, možno do 20.

Nakoľko všetci súčasní poslanci budú na konci kandidátky, a s nimi aj tí z vlády, tak počet prekrúžkovaných terajších poslancov klesne tak na 7 - 14.

A čo ostatní z konca kandidátky, terajší poslanci za OĽANO ? Tí budu vyhodení z parlamentu a neviem koľko z nich je aj členom OĽANO, tak tí asi aj zvážia svoje ďalšie zotrvanie v tomto zoskupení, pokiaľ by sa im len nechcelo čakať 4 roky a dúfať v milosť u vodcu, aby ich dal na čelo kandidátky.

Milí poslanci OĽANO, pokiaľ chcete byť v parlamente aj po tomto volebnom období, mali by ste sa začať riadne snažiť, aby ste boli mediálne známi. Je jedno ako, hlavne známi, lebo to je najdôležitejšie pri získavaní krúžkov. Mali by ste byť známejší ako vaši kolegovia, lebo aj tí by sa mali snažiť, takže ich musíte mediálne poraziť. Ironicky sú teraz vaši spoluposlanci z OĽANO vaši najväčší nepriatelia v snahe slúžiť národu aj v nasledujúcom volebnom období.

Väčšina z vás sa tam dostala z čela kandidátky a nemuseli ste pre to nič robiť, len nejako presvedčiť vášho vodcu, aby vás tam dal. Časy sladkého ničnerobenia končia a mali by ste začať pracovať na vlastnej osvete. Záborská s Vašečkom už začali a je vlastne jedno, ako ich úsilie skončí, budú známi a získajú preferenčné krúžky.

Keď si navyše uvedomíme, že aj niektorí teraz neprekrúžkovaní poslanci sa dostali do vlády a teda nabudúce majú šancu sa prekrúžkovať, vyzerá to, že tí ostatní 40-ti, 50-ti terajší poslanci sú Igorovi Matovičovi dobrí len na jedno použitie ako výťah do parlamentu štafáž pri hlasovaní. A ešte aj prehlási, že je to ich chyba, lebo nepracovali tak, aby ich voliči prekrúžkovali. Že to zo štatistického hľadiska ani nie je možné, aby sa čo len väčšina z nich prekrúžkovala, mu vôbec nevadí, hlavne keď má alibi. A ešte také spravodlivé.

Ešte tu je jedna možnosť. Pokúsiť sa nájsť si inú materskú stranu, ktorá by ich v nasledujúcich voľbách postavila na čelo kandidátky, ale asi aj tu je potrebný nejaký prínos a teda mediálny výtlak dotyčného poslanca.

Alebo, ešte jeden možný scenár je, nahrabať si za 4 roky čo to dá, lebo koniec sa blíži a je to jedinečná šanca niečo získať bokom. Len pozor na vodcu, tomu sa to nebude páčiť. Nakoľko však vylúčiť poslanca z parlamentu nie je tak ľahko možné, ste v pohode. Pokiaľ len ste nepodpisovali rezignačné nedatované listy ako Gaulieder. Nemyslím, že by Igor Matovič už stihol klesnúť na úroveň Vladimíra Mečiara, no ale jeden nikdy nevie čo má kto v zálohe.

A vzhľadom na celkovú politicko-ekonomickú situáciu by ste nemali čakať 4 roky. Nech vám je na výstrahu prípad hokejistu a poslanca Vinca Lukáča, kamaráta mafie, ktorý to tiež už na druhý pokus nedal ani na kandidátku a poslanectvo si užíval len rok a pol. A to bol mediálne známy teda viac než dosť.