Zdaňme hypotéky !

v po-coronových časoch štát bude potrebovať vlastné peniaze a tie je najjednoduchšie zobrať tým, ktorí ich majú.

Pretože štát potrebuje peniaze pre spoločenské dobro, musí sa porozhliadnuť po nových zdrojoch. Keďže každý, kto si zobral hypotéku, bude asi ako-tak majetný, minimálne vlastní nehnuteľnosť, takže by sa mohol so svojím bohatstvom podeliť s tými menej šťastnými.

Jednoducho by štát zaviedol odvod napríklad 0,4% - veď čo to je, ktoré by platil ten, kto platí aj hypotéku z aktuálne dlžnej sumy. Môžeme to eufemicky nazvať aj “hypotečný odvod”, aby nás slovo "daň" nadmieru neiritovalo. Takže napríklad pri hypotéke 100.000€ by na úrokoch platil banke ročne asi tak 1250€ a štátu by odviedol len 400€. Bola by to len tretina toho, čo odvádza bohatým prehnitým bankám, takže je to bez problémov a ešte ten dobrý pocit, ako pomohol štátu. A keď banky môžu na hypotékach zarábať, môže aj štát. A podľa argumentácie jednej štátnej úradníčky na adresu Dankovho odvodu z potravín : “Keďže to bude odvod a nie daň, môžu to zaplatiť z úspor a vôbec sa ich to finančne nedotkne”. A to je ďaľšia výhoda, keď to nazveme odvod, lebo ten sa platiteľa vôbec nedotkne na rozdiel od dane. To vie každý.

Ďalším vhodným odvodom ešte môže byť odvod zo spotrebného úveru. Keď si niekto kúpi chladničku alebo televízor na splátky, určite je to nejaký boháč s chladničkou a televízorom, čo sú predmety, bez ktorých sa dá zaobísť. Veď chladnička sa nedá jesť a do televízora sa nedá obliecť. Takže taký pekný odvod je tu namieste, aby sa boháči nadbytočne neobohacovali na úkor nás ostatných.

A štát má pekných pár desiatok miliónov vo vrecku a boháči sú po zásluhe potrestaní. Keď si už neustále kupujú nové domy, autá, televízory a čo ja viem čo ešte, nech sa podelia aj so štátom, ktorý im to milostivo umožnil a nezobral im celý majetok hneď a ich neposlal do uránovej bane ako kedysi. Nemôžu si boháči len tak užívať svoje nespravodlivo nadobudnuté peniaze, ktoré určite ukradli svojim zamestnancom, ktorí musia živoriť za minimálnu mzdu. My vieme, čo sú oni zač.

Zodvodnením vpred ku spoločenskému šťastiu !

Možno sa to niekomu zdá ako dobrá somarina. Až priam blbosť a sprostosť a mnohí by určite vedeli vyargumentovať nezmyselnosť tohoto finančného nástroja. Potom len chcem upozorniť, že takúto somarinu tu už máme v platnosti a volá sa “Bankový odvod”, keď banka musí z peňazí požičaných od vkladateľov odvádzať štátu práve 0,4% . Zatiaľ čo vkladateľ si v banke z vložených 100.000€ príde ročne aj na 10€, štát z tých istých peňazí pýta 400€ a keď tie peniaze banka použije na podnikanie, zisk z tohto podnikania ešte navyše zdaní, ako by sa nechumelilo.

A odvod či daň z neživotného poistenia je tiež úplne to isté, takže odporúčam sa z hodnotiacim súdom obrátiť aj týmto smerom.

V skutočnosti je od tejto vládnej kliky mimoriadne pokrytecké, že tieto socialistické nástroje nezrušila okamžite po nástupe k moci bez náhrady. Korona-Nekorona, jednoriadkový zákon o zrušení by bol tak akurát. Vyzerá to, že Heger chce banky a poisťovne vydierať týmito odvodmi, preto vyzývam SaS a Sulíka, aby sa zasadili o okamžité zrušenie predmetných zákonov.

Vyvstáva tu klasická Leninsko/Hamletova dilema:

Каким путём идти ? Odvod или Neodvod ?